Стало известно о попытке полицейских задержать похитителей мужчины в Москве

Полицейские пытались задержать похитителей мужчины в Москве, но упустили их

Полицейские отследили «Мерседес», на котором с Ярославского вокзала в центре Москве увезли похищенного мужчину, и начали его преследовать, однако догнать похитителей не удалось, сообщает Telegram-канал Baza.

По данным его источников, правоохранители следовали за черным «Мерседесом» по улице Дорохова на МКАД. Затем он свернул на Сколковское шоссе, и оттуда двигался до поворота к Сколково. Там стражи порядка упустили автомобиль.

Уточняется, что полицейские уже начали розыск машины похитителей.

О похищении мужчины возле Ярославского вокзала стало известно вечером 3 июня. Им оказался бизнес-коуч Арег Щепихин. Ранее он опубликовал несколько роликов, в которых оскорблял чеченцев и мусульман.