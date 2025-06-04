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00:04, 4 июня 2025Россия

Стало известно о попытке полицейских задержать похитителей мужчины в Москве

Полицейские пытались задержать похитителей мужчины в Москве, но упустили их
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Полицейские отследили «Мерседес», на котором с Ярославского вокзала в центре Москве увезли похищенного мужчину, и начали его преследовать, однако догнать похитителей не удалось, сообщает Telegram-канал Baza.

По данным его источников, правоохранители следовали за черным «Мерседесом» по улице Дорохова на МКАД. Затем он свернул на Сколковское шоссе, и оттуда двигался до поворота к Сколково. Там стражи порядка упустили автомобиль.

Уточняется, что полицейские уже начали розыск машины похитителей.

О похищении мужчины возле Ярославского вокзала стало известно вечером 3 июня. Им оказался бизнес-коуч Арег Щепихин. Ранее он опубликовал несколько роликов, в которых оскорблял чеченцев и мусульман.

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