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09:17, 4 июня 2025Бывший СССР

Стало известно о срыве российскими военными контратаки ВСУ в Харьковской области

Марочко: ВС России сорвали контратаку ВСУ у Тихого в Харьковской области
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела БСССР)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Российские военные сорвали контратаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Харьковской области. Об этом заявил подполковник Народной милиции Луганской народной республики (НМ ЛНР) Андрей Марочко в Telegram.

«Противник силами усиленного взвода попытался вернуть утраченные позиции в районе населенного пункта Тихое в Харьковской области. Замысел был своевременно раскрыт и ВС (Вооруженные силы — прим. «Ленты.ру») РФ нанесли превентивный артиллерийский удар по местам сосредоточения украинских боевиков», — сообщил он.

По словам Марочко, армия России успешно сорвала штурм ВСУ и уничтожила большую часть пытавшихся контратаковать украинских бойцов.

Ранее стало известно, что российские войска прорвали линию обороны ВСУ у населенного пункта Редкодуб в Донецкой народной республике (ДНР). Это позволило ВС РФ форсировать реку Нитриус и начать бои за Карповку.

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