ВС России прорвали линию обороны ВСУ в ДНР и форсировали реку

Марочко: ВС РФ у Редкодуба прорвали линию обороны ВСУ и форсировали реку Нитриус

Российские военные прорвали линию обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом заявил подполковник Народной милиции Луганской народной республики (НМ ЛНР) Андрей Марочко в Telegram.

«В ходе активных наступательных действий наши передовые подразделения прорвали оборонительную линию украинских боевиков западнее населенного пункта Редкодуб в ДНР и с ходу форсировали реку Нитриус», — написал он.

По словам Марочко, ВСУ не подготовили вторую и третью линии обороны на данном участке фронта, так как не ожидали наступления Вооруженных сил (ВС) России. В результате армия РФ подошла к селу Карповка и начала бои за него.

Ранее стало известно, что в мае российские военные взяли 17 поселений. Они находятся в ДНР, Сумской и Харьковской областях.