Трамп еще раз повысил пошлины на сталь и алюминий

Globe and Mail: Пошлины США на сталь и алюминий выросли до 50 процентов

Президент США Дональд Трамп пошел на очередную эскалацию торговой войны и повысил пошлины на импорт стали и алюминия с 25 процентов до 50. Об этом сообщило канадское издание The Globe and Mail.

По его данным, такие шаги нанесут непропорционально большой удар по канадской экономике, так как этот северный сосед США является крупнейшим поставщиком стали и алюминия в Соединенные Штаты. На долю Канады пришлось около половины импорта алюминия в 2024 году и почти 25 процентов импорта стали в 2023 году.

Как заявил канадский министр, отвечающий за торговлю между США и Канадой Доминик Леблан, даже 25-процентные тарифы были неприемлемы. А их повышение еще на 25 процентов серьезно усложнит положение экономик обеих стран. В свою очередь, Трамп сказал, что его цель — остановить импорт металлов в США, чтобы вернуть рабочие места в обрабатывающей промышленности.

Однако, учитывая зависимость США от заграничных поставок стали и алюминия, у многих американских компаний нет выбора, кроме как продолжать импортировать эти металлы, платить пошлины и перекладывать расходы на потребителей. С момента вступления Трампа в должность президента сталь в США уже подорожала на 16 процентов.

Ранее стало известно о резком подорожании в США алюминия. Стоимость фьючерсов на этот металл выросла на 54 процента. Это рекордное за последние 12 лет повышение цен.