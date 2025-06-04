Умер уехавший из СССР артист Валерий Панов

Уехавший из СССР балетмейстер Валерий Панов ушел из жизни в возрасте 86 лет

Известный балетмейстер Валерий Панов, который в последние годы жил и работал в Израиле, ушел из жизни в возрасте 86 лет. Об этом сообщает сайт ashdodnet.com.

По информации источника, похороны основателя израильского театра в городе Ашдод состоятся 4 июля на местном кладбище.

«Большая утрата для города. Один из величайших артистов балета в мире, который внес Ашдод на карту мирового балета», — гласит некролог.

В советское время Панов был солистом Михайловского и Мариинского театров. В 1974 году он переехал в Израиль. Балетмейстер был заслуженным артистом РСФСР и лауреатом Государственной премии имени Глинки. Также танцовщик снимался в кино: в его фильмографии — картины «Спящая красавица», «Лебединое озеро» и «Один из нас».

Ранее стало известно, что народная артистка СССР, балерина и актриса Валентина Калиновская ушла из жизни в возрасте 86 лет.