Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
14:12, 4 июня 2025Культура

Умер уехавший из СССР артист Валерий Панов

Уехавший из СССР балетмейстер Валерий Панов ушел из жизни в возрасте 86 лет
Ольга Коровина

Фото: Рудольф Кучеров / РИА Новости

Известный балетмейстер Валерий Панов, который в последние годы жил и работал в Израиле, ушел из жизни в возрасте 86 лет. Об этом сообщает сайт ashdodnet.com.

По информации источника, похороны основателя израильского театра в городе Ашдод состоятся 4 июля на местном кладбище.

«Большая утрата для города. Один из величайших артистов балета в мире, который внес Ашдод на карту мирового балета», — гласит некролог.

В советское время Панов был солистом Михайловского и Мариинского театров. В 1974 году он переехал в Израиль. Балетмейстер был заслуженным артистом РСФСР и лауреатом Государственной премии имени Глинки. Также танцовщик снимался в кино: в его фильмографии — картины «Спящая красавица», «Лебединое озеро» и «Один из нас».

Ранее стало известно, что народная артистка СССР, балерина и актриса Валентина Калиновская ушла из жизни в возрасте 86 лет.

Что думаешь? Оцени!
    Комментарии отключены
    Последние новости

    «Взрыв действительно был». Кремль подтвердил атаку Киева на Крымский мост

    «Мы должны избежать третьей мировой войны». В США призвали посадить главного сторонника Зеленского. Что об этом известно?

    Афера пытавшегося обмануть туристок в Марокко таксиста обернулась национальным скандалом

    Появился список затолкавших в багажник Mercedes бизнес-тренера на вокзале в Москве

    Дачникам назвали простые способы избавиться от лишайника на деревьях

    Михалков раскрыл детали личной встречи с Путиным

    Задержание вымогавших у бойцов СВО деньги и имущество попало на видео

    В продаваемой в «Светофоре» колбасе нашли мясной клей

    Захарова рассказала о роли Запада в террористической деятельности Киева

    Развенчан популярный миф о кошках

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости