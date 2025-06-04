Уничтоживший школу боец нацбатальона попал в перечень террористов в России

Осужденный за уничтожение школы в ДНР боец «Азова» попал в перечень террористов

Боец националистического батальона «Азова» (запрещенная в России террористическая организация) Эдуард Варбанский, осужденный на 22 года за уничтожение школы в Донецкой народной республике (ДНР), попал в перечень террористов и экстремистов. Это следует из информации на сайте Росфинмониторинга.

Варбанский Эдуард Евгеньевич 1978 года рождения из города Приморск Запорожской области Украины, указано в реестре ведомства.

Украинского военного осудили в сентябре 2023 года. По данным ведомства, весной 2022 года Варбанский и его сослуживец стрелял из миномета по селу Бердянское. Они совершили более трехсот выстрелов осколочно-фугасными минами и повредили местную школу. Дети и преподаватели не пострадали, они успели спрятаться.

В мае 2022 года Варбанский был взят в плен. Теперь он отбывает наказание в колонии строгого режима.

Ранее сообщалось, что в перечень террористов и экстремистов внесли активистку фонда «Свободная Якутия» (признан в РФ иноагентом и подразделением запрещенной террористической организации) Саргылану Кондакову (признана в РФ иноагентом; внесена в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга).