Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
16:31, 4 июня 2025Силовые структуры

Уничтоживший школу боец нацбатальона попал в перечень террористов в России

Осужденный за уничтожение школы в ДНР боец «Азова» попал в перечень террористов
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Следственный комитет России

Боец националистического батальона «Азова» (запрещенная в России террористическая организация) Эдуард Варбанский, осужденный на 22 года за уничтожение школы в Донецкой народной республике (ДНР), попал в перечень террористов и экстремистов. Это следует из информации на сайте Росфинмониторинга.

Варбанский Эдуард Евгеньевич 1978 года рождения из города Приморск Запорожской области Украины, указано в реестре ведомства.

Украинского военного осудили в сентябре 2023 года. По данным ведомства, весной 2022 года Варбанский и его сослуживец стрелял из миномета по селу Бердянское. Они совершили более трехсот выстрелов осколочно-фугасными минами и повредили местную школу. Дети и преподаватели не пострадали, они успели спрятаться.

В мае 2022 года Варбанский был взят в плен. Теперь он отбывает наказание в колонии строгого режима.

Ранее сообщалось, что в перечень террористов и экстремистов внесли активистку фонда «Свободная Якутия» (признан в РФ иноагентом и подразделением запрещенной террористической организации) Саргылану Кондакову (признана в РФ иноагентом; внесена в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга).

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Взрыв действительно был». Кремль подтвердил атаку Киева на Крымский мост

    Российский омбудсмен ответила на обвинения Украины в похищении детей

    Стало известно о подготовке к похоронам Кейт Миддлтон

    Microsoft собралась метить хакеров

    Некоторым россиянам посоветовали ограничить употребление клубники и черешни

    Уничтоживший школу боец нацбатальона попал в перечень террористов в России

    Маркелов объяснил феномен «Радиостанции Судного дня»

    Овечкина назвали не очень хорошим примером из-за пива

    Нанесенный Трампом вред экономике сравнили с последствиями пандемии

    В России назвали срок изучения украинского меморандума

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости