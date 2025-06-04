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10:48, 4 июня 2025Мир

В ЕС испугались угроз Трампа прекратить помощь Украине

FT: В ЕС опасаются, что Трамп будет угрожать прекратить помощь Украине
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Leah Millis / Reuters

В Европейском союзе (ЕС) опасаются, что президент США Дональд Трамп на предстоящем саммите «Большой семерки» (G7) в Канаде будет угрожать прекратить военную помощь Украине. Об этом пишет газета Financial Times (FT).

«Высокопоставленные чиновники ЕС обсуждали наихудшие сценарии, включающие полную приостановку поддержки Украины со стороны США, отказ в предоставлении разведданных и запрет на поставку [Киеву] странами Европы закупаемого в США оружия», — говорится в статье.

Один из опрошенных изданием чиновников заявил, что речь идет о выборе между «плохим и очень плохим сценарием». В Евросоюзе, в частности, опасаются, что Трамп в ходе переговоров может связать между собой темы Украины, финансирования европейской обороны и торговли между США и ЕС, что может стать проблемой для достижения соглашения по всем трем вопросам.

Ранее ABC News со ссылкой на источники сообщило, что Трамп разочарован отсутствием прогресса в переговорах по урегулированию конфликта на Украине. По словам американских чиновников, отношение главы Белого дома к урегулированию начало меняться еще до второго раунда переговоров, и он все больше отстраняется от мирного процесса.

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