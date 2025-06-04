Депутат Слуцкий: Киевское шапито заигралось, жонглируя мирными жизнями

Киевское шапито заигралось, жонглируя мирными жизнями, рассчитывая на немедленный ответ со стороны России. Об этом заявил лидер партии ЛДПР и депутат Госдумы Леонид Слуцкий в своем Telegram-канале.

«Не раз говорил: мира узурпатор не хочет и будет провоцировать срыв переговорного процесса, разыгрывая спектакль о "готовности к урегулированию" для администрации [президента США Дональда] Трампа. Но киевское шапито "заигралось", жонглируя жизнями мирных граждан в расчете на немедленный ответ российской стороны», — написал парламентарий.

По его словам, реакция и действия Киева еще раз показали суть режима. Представители украинских властей, добавил Слуцкий, лишены компетенции и элементарной политической культуры.

Ранее президент России Владимир Путин, комментируя возможные контакты с [украинским лидером Владимиром] Зеленским, заявил, что Киев перешел к организации терактов, пытаясь запугать Россию. В этих условиях, считает глава государства, говорить о какой-либо встрече на высшем уровне едва ли возможно. «Кто вообще ведет переговоры с теми, кто делает ставку на террор — с террористами?» — заключил Путин.