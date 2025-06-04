«Кто вообще ведет переговоры с террористами?» Путин резко высказался о возможной встрече с Зеленским

Путин о встрече с Зеленским: Кто ведет переговоры с террористами

Киев перешел к организации терактов, пытаясь запугать Россию, в этих условиях говорить о какой-либо встрече на высшем уровне едва ли возможно. Так возможные контакты с президентом Украины Владимиром Зеленским прокомментировал российский лидер Владимир Путин на совещании с членами правительства.

Киевская верхушка перешла к организации террористических актов и в то же время просит приостановить боевые действия на 30, а то и на 60 суток. Просит о встрече на высшем уровне. Но как же проводить в этих условиях подобные встречи? О чем говорить? Кто вообще ведет переговоры с теми, кто делает ставку на террор — с террористами? Владимир Путин президент России

Глава государства добавил, что передышка в боевых действиях использовалась бы для накачки Киева оружием и продолжения насильственной мобилизации. Путин сказал, что его не удивил отказ Украины от перемирия на два-три дня по гуманитарным соображениям.

Президент заключил, что нынешней верхушке Киева мир не нужен, поскольку он означает утрату власти.

Фото: Cagla Gurdogan / Reuters

Зеленский согласился встретиться с Путиным, Трампом и Эрдоганом

Политик заявил, что обсуждал этот вопрос с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом, и готов к встрече в любой момент.

«Мое такое личное предложение: все стороны от этого выиграют, если они хотят окончания войны. Если президент [США Дональд] Трамп поддержит такую ​​идею, мы будем благодарны», — сказал Зеленский.

Эрдоган ранее отмечал, что после встречи делегаций Украины и России в Стамбуле Турция планирует выступить с идеей организации саммита на уровне лидеров стран. Он добавил, что хотел бы превратить Стамбул в центр мира. Второй раунд переговоров делегаций России и Украины политик назвал «великолепным».

Между тем пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что Трамп также открыт к трехсторонней встрече с Путиным и Зеленским.