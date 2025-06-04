Киев перешел к организации терактов, пытаясь запугать Россию, в этих условиях говорить о какой-либо встрече на высшем уровне едва ли возможно. Так возможные контакты с президентом Украины Владимиром Зеленским прокомментировал российский лидер Владимир Путин на совещании с членами правительства.
Киевская верхушка перешла к организации террористических актов и в то же время просит приостановить боевые действия на 30, а то и на 60 суток. Просит о встрече на высшем уровне. Но как же проводить в этих условиях подобные встречи? О чем говорить? Кто вообще ведет переговоры с теми, кто делает ставку на террор — с террористами?
Глава государства добавил, что передышка в боевых действиях использовалась бы для накачки Киева оружием и продолжения насильственной мобилизации. Путин сказал, что его не удивил отказ Украины от перемирия на два-три дня по гуманитарным соображениям.
Президент заключил, что нынешней верхушке Киева мир не нужен, поскольку он означает утрату власти.
Зеленский согласился встретиться с Путиным, Трампом и Эрдоганом
Политик заявил, что обсуждал этот вопрос с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом, и готов к встрече в любой момент.
«Мое такое личное предложение: все стороны от этого выиграют, если они хотят окончания войны. Если президент [США Дональд] Трамп поддержит такую идею, мы будем благодарны», — сказал Зеленский.
Эрдоган ранее отмечал, что после встречи делегаций Украины и России в Стамбуле Турция планирует выступить с идеей организации саммита на уровне лидеров стран. Он добавил, что хотел бы превратить Стамбул в центр мира. Второй раунд переговоров делегаций России и Украины политик назвал «великолепным».
Между тем пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что Трамп также открыт к трехсторонней встрече с Путиным и Зеленским.