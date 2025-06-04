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19:18, 4 июня 2025Бывший СССР

В Казахстане решили выпустить из тюрем тысячи человек

В Казахстане в честь 30-летия конституции решили амнистировать 15 тысяч человек
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

В Казахстане в честь 30-летия конституции республики решили амнистировать более 15 тысяч человек, включая 4,2 тысячи граждан, находящихся в колониях. Об этом сообщил депутат Мажилиса (нижней палаты) парламента Казахстана Николай Арсютин, передает ТАСС.

«Закон [об амнистии] затрагивает порядка 15,1 тысячи человек, из них из мест лишения свободы подлежит освобождению порядка 4,2 тысячи человек», — сказал он.

Парламентарий добавил, что большая часть попавших под амнистию граждан может рассчитывать на помещение под пробационный контроль или на сокращение тюремных сроков.

Ранее президент Киргизии Садыр Жапаров заявил, что может амнистировать экс-лидера республики Алмазбека Атамбаева, приговоренного к 11,5 года лишения свободы. При этом он заявил, что считает приговор суда в отношении бывшего главы государства излишне суровым.

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