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13:20, 4 июня 2025Бывший СССР

В Кремле рассказали о подготовке к атакам Киева

Песков: РФ принимает меры, исходя из атак Киева на мирные объекты
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Россия принимает меры предосторожности, исходя из атак Киева на мирные объекты. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Киевский режим продолжает свои попытки атаковать объекты мирной инфраструктуры. Российская сторона принимает соответствующие меры предосторожности, исходя из хорошо известной и понятной сущности киевского режима», — сказал он.

Ранее Песков рассказал о новом раунде переговоров с Украиной. По его словам, он начнется после изучения меморандумов.

До этого Песков заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) совершили атаку на Крымский мост. По его словам, повреждений в результате атаки не зафиксировано

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