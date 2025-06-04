В Крыму объявили опасность атаки беспилотников

МЧС предупредило об опасности атаки беспилотников в Крыму

Опасность атаки беспилотных летательных аппаратов объявлена в Крыму. Об этом сообщается в приложении МЧС России, передает РИА Новости.

«Экстренная информация: Беспилотная опасность в Республике Крым», — говорится в сообщении. Предупреждение поступило в 7:50 по московскому времени.

Крымский мост, судя по официальным данным, продолжает свою работу. На фоне опасности атаки не приостанавливалось движение морского пассажирского транспорта в Севастополе.

По данным Минобороны, за ночь ВСУ выпустили три беспилотника по Крыму, их нейтрализовали. Тогда же МЧС объявило о ракетной опасности на Черноморском побережье. Ее отменили спустя три часа.