В МИД оценили значение обмена пленными после переговоров в Стамбуле

Захарова: Обмен пленными после переговоров — это колоссальный результат

Обмен пленными, завершившийся 25 мая, — это колоссальный результат первого раунда переговоров с Украиной в Стамбуле. Значение гуманитарных мероприятий оценила в ходе еженедельного брифинга представитель МИД России Мария Захарова, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Вы считаете, это переговоры незначимые? Первый раунд — по тысяче человек вернулись домой. (...) Самый масштабный обмен удерживаемыми — тысяча на тысячу человек», — заявила дипломат.

Она добавила, что этот результат особенно ценен, если учитывать низкий уровень договороспособности украинских властей.

Во время брифинга Захарова заявила также, что украинским властям не нужны собственные граждане. Так она прокомментировала утверждение президента Украины Владимира Зеленского, что Россияв ходе предстоящего обмена якобы попытается передать Киеву тела не только украинских бойцов.