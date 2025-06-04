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18:28, 4 июня 2025Бывший СССР

В МИД России призвали Украину перестать исполнять танцы с бубнами

Мирошник: Украине стоит перестать исполнять танцы с бубнами
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)
Родион Мирошник

Родион Мирошник. Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Украине стоит перестать «исполнять танцы с бубнами» и официально и понятным образом ответить на предложения России. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник, передает ТАСС.

«Поэтому Украина пускай отреагирует официальным, понятным образом, а не исполняет вот такого рода танцы с бубнами, которые очень нравятся Зеленскому», — заявил посол.

Он добавил, что Россия выполнила все свои обязательства, включая организации встречи в Турции и подготовку соответствующих документов, а также сделала массу гуманитарных предложений Киеву.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что отказ президента Украины Владимира Зеленского от гуманитарного перемирия для сбора погибших и раненых является грубейшей ошибкой.

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