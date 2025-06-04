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15:52, 4 июня 2025Бывший СССР

В МИД высказались об ответе России на атаки Украины

Рябков: Решение об ответе на атаки Украины будет принимать Минобороны России
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Roman Naumov / URA.RU / Globallookpress.com

Решение о том, каким образом реагировать на атаки Украины, будет принимать Минобороны России. Такое заявление сделал замглавы российского МИД Сергей Рябков, комментируя удары Вооруженных сил Украины (ВСУ) 1 июня, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Решение о том, каким образом отвечать на украинские атаки, за Минобороны России», — высказался он.

Ранее Рябков призвал США и Британию оставить цикл эскалации и вернуться к здравому смыслу. Он отметил, что Вашингтон и Лондон должны отреагировать на удары со стороны Украины таким образом, чтобы остановить этот цикл эскалации и вернуть его к чему-то более близкому к здравому смыслу.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что подготовка к такой масштабной атаке шла более полутора лет. Всего Киев задействовал в атаке 117 беспилотников.

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