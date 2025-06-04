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11:29, 4 июня 2025Россия

В Минобрнауки сообщили о планах провести дополнительную проверку экзаменов для мигрантов

Минобрнауки проведет новую проверку проведения экзамена для мигрантов
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Минобрнауки проведет новую проверку проведения экзамена для мигрантов. О планах провести дополнительное расследование сообщил замглавы ведомства Константин Могилевский, его слова приводит ТАСС.

Чиновник отметил, что проверка будет проводиться после того, как следователи выявили новые нарушения. Также Могилевский напомнил главам вузов, где проводятся экзамены, о персональной ответственности за нарушения закона.

По его словам, тридцать процентов сдававших мигрантов не сдали экзамен с первой попытки, а половина — и со второй.

Ранее сообщалось, что в России захотели выпустить отдельный учебник по русскому языку для детей мигрантов.

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