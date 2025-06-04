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13:30, 4 июня 2025Из жизни

В музее выставили 200-летний презерватив с эротической иллюстрацией

В Нидерландах в музее выставили 200-летний презерватив из элитного борделя
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: Kelly Schenk / Rijksmuseum

В коллекции амстердамского музея Рейксмюсеум, Нидерланды, появился презерватив из элитного борделя XIX века. Об этом пишет The Guardian.

Предполагается, что 20-сантиметровый презерватив был сделан из овечьего аппендикса примерно в 1830 году. Его вывезли из французского борделя. На нем можно разглядеть эротическую иллюстрацию: полуобнаженную монахиню, указывающую на трех священнослужителей с эрегированными пенисами. Кроме того, на презервативе написана фраза Voila, mon choix («Вот, это мой выбор»).

По словам сотрудницы музея Джойс Зелен, изображение на презервативе отсылает к греческому мифе о Суде Париса, в котором троянского принца попросили выбрать самую красивую из трех богинь. «Поэтому мы считаем, что тот, кто приобрел презерватив, был довольно искушенным и хорошо образованным», — отметила она. Презерватив выставили под стеклом вместе с голландскими и французскими гравюрами на тему секса.

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Экспонат купили в ноябре 2024 года на аукционе в Харлеме за тысячу евро (90 тысяч рублей). Зелен объяснила важность находки тем, что в 1830-х годах использование презервативов все еще не одобрялось, особенно церковью. По ее словам, сотрудники музея изучили презерватив с помощью ультрафиолетового излучения и пришли к выводу, что он никогда не использовался. Скорее всего, он был частью рекламной кампании контрацепции.

Ранее сообщалось, что пара, создающая видео для OnlyFans, собрала коллекцию необычных секс-игрушек и заработала состояние. У них уже больше 50 нетипичных изделий, среди которых огромное силиконовое куриное крылышко, 90-сантиметровое щупальце-тентакль, а также анальная пробка в стиле мультфильма «Шрек».

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