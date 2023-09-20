Пара собрала коллекцию странных секс-игрушек и разбогатела

Пара, создающая видео для OnlyFans, собрала коллекцию необычных секс-игрушек и заработала состояние. Об этом сообщает Daily Mirror.

Шарлотта и Каллум Грей начали встречаться в 2018 году. В то время Шарлотта работала в хосписе, а Каллум — механиком в автомастерской. Через какое-то время пара поженилась. Вскоре Шарлотта решила попробовать что-то новое в постели, но приводить в спальню еще одну женщину не желала из-за ревности. Вместо этого она купила мужу секс-куклу, чтобы Каллум, обладающий высоким либидо, был доволен, «когда она не в настроении». Идея оказалась такой удачной, что вскоре она купила куклу-мужчину и для себя. Они получили имена Ди и Энрике. Тогда Греи еще не предполагали, что разбогатеют благодаря им.

С 2021 года супруги начали снимать эротический контент со своими игрушками. Они быстро поняли, что такие ролики пользуются популярностью, и стали пополнять свою коллекцию необычными и странными экземплярами. В первый же месяц пара заработала 92 тысячи фунтов стерлингов (около 11 миллионов рублей).

Игрушки изменили нашу жизнь. Тентакли принесли нам особенно много денег: у людей куча странных запросов, а мы всегда открыты новому опыту. Теперь мы живем жизнью, о которой могли только мечтать — и все благодаря Ди, Энрике и нашей сумасшедшей коллекции Шарлотта Грей

Сегодня у них больше 50 нетипичных секс-игрушек, среди которых огромное силиконовое куриное крылышко, 90-сантиметровое щупальце-тентакль, а также анальная пробка в стиле мультфильма «Шрек». Греям даже пришлось построить отдельную студию в саду своего дома для хранения секс-реквизита и съемок. Сейчас у пары больше семи тысяч подписчиков, и они зарабатывают около 15 тысяч фунтов стерлингов (1,8 миллиона рублей) за день работы.

Ранее сообщалось о канадце, который помешался на эротике и превратил кабинет в своем доме в музей секса с тысячами экспонатов. Он сообщил, что семья поддерживает его увлечение, а жена даже помогает ему с поиском новых предметов для коллекции.