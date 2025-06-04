В Норвегии назвали последствия ЧМ по лыжному виду спорта экономическим хаосом

VG: ЧМ по лыжному виду спорта обернулся для Норвегии экономическим хаосом

Проведение чемпионата мира по лыжным вида спорта в Тронхейме обернулось «экономическим хаосом», заявил глава финансового департамента муниципалитета Кьетил Рейнскоу. Его слова передает VG.

Он подчеркнул, что никогда не сталкивался с подобным. Рейнскоу отметил, что прогнозировалась прибыль в 20-30 миллионов крон (1,7-2,5 миллионов евро), но в итоге случился «дефицит в двузначное число миллионов крон». По информации VG, убытки составили 34 миллиона норвежских крон (около 2,9 миллионов евро).

Чемпионат мира по лыжным видам спорта прошел в Тронхейме с 26 февраля по 9 марта. Спортсмены из России и Белоруссии не были допущены Международной федерацией лыжного спорта и сноуборда из-за конфликта на Украине.