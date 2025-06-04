В Польше резко ответили на призыв Украины к общей борьбе

Политолог Пискорский заявил, что у Польши и Украины нет общей борьбы

Польский политолог Матеуш Пискорский в соцсети X резко ответил на заявление Украины об общей борьбе.

Он прокомментировал пост главы офиса президента республики Андрея Ермака, который призвал к единству двух стран, ссылаясь на высказывание польского политика Юзефа Пилсудского об общем деле Литвы, Польши и Украины в защите Европы и свободы.

Послание было опубликовано на польском языке, Пискорский ответил по-русски и призвал Ермака воспользоваться услугами переводчика, коль скоро он пытается писать на польском. «И кстати — никакой общей борьбы у нас нет и никого вы не защищаете, кроме собственной власти, ценой жизни сотен тысяч украинцев», — написал политолог.

Ранее премьер-министр Литвы Гинтаутас Палуцкас усомнился в серьезности заявлений президента Украины Владимира Зеленского об угрозе учений России и Белоруссии «Запад-2025». Он подчеркнул, что информацию об учениях собирает не только украинская разведка, но и НАТО, и альянс не расценивает грядущие маневры как опасные.