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12:12, 4 июня 2025Ценности

В России представили торт в виде Лабубу за 29 тысяч рублей

Российская кондитерская Cake Buro представила торт-Лабубу за 29 тысяч рублей
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Скриншот: Ribambelle

Россиянам предложили торт в виде игрушки Лабубу за десятки тысяч рублей. Десерт представлен в ассортименте кондитерской Cake Buro.

Авторами огромного торта выступили кондитеры ресторана «Кофемания», которые работают под брендом Cake Buro. Десерт выполнен из тонких вафель с ореховым кремом пралине. Его цена составляет 29 тысяч рублей.

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В мае сообщалось, что россияне потратили миллионы на Лабубу. Позже зампред комитета Госдумы по защите семьи Татьяна Буцкая возмутилась из-за упомянутых игрушек.

Лабубу представляют собой эльфов размером с котенка, отличающихся заостренными ушами и зубастой улыбкой. Их придумал гонконгский художник Касинг Лунг еще в 2015 году — это героиня его иллюстрированной книги The Monsters. В комиксе были и другие причудливые персонажи: Зиммомо, Тайкоко, Спуки и Пато, но именно Лабубу обрела широкую популярность у публики.

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