В России представили торт в виде Лабубу за 29 тысяч рублей

Российская кондитерская Cake Buro представила торт-Лабубу за 29 тысяч рублей

Россиянам предложили торт в виде игрушки Лабубу за десятки тысяч рублей. Десерт представлен в ассортименте кондитерской Cake Buro.

Авторами огромного торта выступили кондитеры ресторана «Кофемания», которые работают под брендом Cake Buro. Десерт выполнен из тонких вафель с ореховым кремом пралине. Его цена составляет 29 тысяч рублей.

В мае сообщалось, что россияне потратили миллионы на Лабубу. Позже зампред комитета Госдумы по защите семьи Татьяна Буцкая возмутилась из-за упомянутых игрушек.

Лабубу представляют собой эльфов размером с котенка, отличающихся заостренными ушами и зубастой улыбкой. Их придумал гонконгский художник Касинг Лунг еще в 2015 году — это героиня его иллюстрированной книги The Monsters. В комиксе были и другие причудливые персонажи: Зиммомо, Тайкоко, Спуки и Пато, но именно Лабубу обрела широкую популярность у публики.