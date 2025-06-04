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13:28, 4 июня 2025РоссияЭксклюзив

В России предупредили Украину о последствиях нового пакета военной помощи от Франции

Депутат Журова: Финансовые гарантии Франции для Украины — попытка манипулировать
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Ints Kalnins / Reuters

Военная поддержка Украины на 1,5 миллиарда евро для закупки вооружений у французских предприятий — попытка манипулировать Россией и заставить ее отказаться от своих требований, считает депутат Госдумы Светлана Журова. Об этом она рассказала «Ленте.ру».

«Опять же, шахматная партия, они совершают какие-то шаги, пытаясь манипулировать тем, что мы куда-то там должны отступить, демонстрируя, видимо, поддержку в очередной раз», — сказала Журова.

Она также выразила уверенность в том, что у Киева потом попросят все выделенные деньги. Депутат отметила, что такая поддержка происходит на фоне заявлений о прекращении огня. В контексте идущего переговорного процесса, по мнению Журовой, военная помощь Франции — попытка давления на Россию для того, чтобы вынудить отказаться от своих требований.

«Не верится мне, что бескорыстно все отдают, а население Франции радуется тому, что их правительство просто так раздает деньги на войну. Не думаю, что многим нравится, поэтому просто вопрос времени, когда предъявят это Киеву», — считает депутат.

Ранее офис премьер-министра Франции Франсуа Байру сообщил, что Париж предоставил Киеву бюджетные гарантии на 1,5 миллиарда евро для закупки вооружений у французских оборонных предприятий.

Ранее министр обороны Франции Себастьян Лекорню анонсировал поставки на Украину гаубиц Caesar и другие вооружения на 200 миллионов евро.

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