В России назвали срок изучения украинского меморандума

Депутат Чепа: Изучение украинского меморандума продлится не менее двух недель

Работа с украинским вариантом мирного меморандума продлится не менее двух недель, считает первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Об этом он рассказал «Ленте.ру».

«Пару недель точно будут работать над меморандумом, если не будет никаких осложнений», — сказал Чепа.

По его оценке, отзывы на украинский меморандум могут появиться и раньше.

Ранее политолог-американист Малек Дудаков пришел к выводу, что возобновление переговоров с Украиной по урегулированию конфликта возможно не раньше конца июня — начала июля.

Ранее сообщалось, что третий раунд переговоров России и Украины ожидается также в Стамбуле. Второй раунд переговоров делегаций России и Украины в Стамбуле завершился 2 июня в 15:57 по московскому времени. Встреча продлилась более часа. Первый раунд переговоров двух стран прошел в Стамбуле 16 мая.

