В России захотели запретить популярный вид упаковки

Минприроды: В России могут запретить саше-пакеты из полимеров

В ближайшие годы в России может появиться запрет на небольшие саше-пакеты из полимеров. Об этом рассказал заместитель главы министерства природных ресурсов и экологии РФ Денис Буцаев, передает ТАСС.

По словам эксперта, запрет некоторых видов сложноизвлекаемых и сложноперерабатываемых видов упаковки нужен для минимизации захоронения отходов. «Мы рассматриваем к 2030 году расширение списка упаковки, производство которой гипотетически пойдет под запрет. Речь идет в том числе о саше-пакетах из полимерных материалов», — заявил Буцаев.

Запрет коснется прямоугольных или квадратных порционных пакетов размером до 80 миллиметров. Замглавы Минпророды отметил, что после утраты потребительских свойств этот вид упаковки не востребован на рынке вторичных ресурсов, так как извлечь саше-пакеты из общего потока отходов практически невозможно. Помимо этого, перерабатывать их нецелесообразно из-за высокого уровня загрязнения органическими отходами.

Ранее в Минприроды захотели ограничить потребление полистирола в пищевой промышленности.