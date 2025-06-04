В российском приграничном регионе обстреляли свиноводческий комплекс

В Брянской области обстреляли свиноводческий комплекс, сотрудники не пострадали

В Брянской области минометному обстрелу подвергся свиноводческий комплекс «Хоромное». Никто из сотрудников предприятия не пострадал, о происшествии в приграничном российском регионе сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.

Задело ли животных, в компании не уточнили. Власти Брянской области произошедшее не комментировали.

До этого стало известно, что над Брянской областью уничтожили семь украинских беспилотников. Тогда в результате инцидента никто из мирных граждан не был ранен. Значительных разрушений на земле также удалось избежать.

Еще раньше женщина получила смертельные травмы после удара Вооруженных сил Украины по автомобилю. Еще одного пассажира с осколочными ранениями доставили в больницу.