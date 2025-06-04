В российском регионе за три дня не смогли потушить пожар на мусорном полигоне

В Свердловской области за три дня не смогли потушить пожар на мусорном полигоне

В Верхней Пышме Свердловской области за три дня не смогли потушить пожар на мусорном полигоне «Северный». В региональном управлении МЧС России отметили, что площадь возгорания уменьшилась с 1500 до 900 квадратных метров, передает Ura.ru.

В ведомстве пояснили, что наблюдаются разрозненные очаги горения на площади 50 квадратных метров. Угрозы распространения пламени на жилые дома и объекты инфраструктуры нет, заверили в МЧС.

К ликвидации огня привлекли пять бульдозеров, семь самосвалов, один фронтальный погрузчик и 20 человек от собственника объекта.

До этого в соцсетях опубликовали видео с места происшествия. На кадрах было видно, как огромным столбом дыма заволокло небо.

Ранее стало известно о пожаре на предприятии по производству резиновой обуви в Красногорске.