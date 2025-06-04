В США заявили о превращении переговоров России и Украины в фарс

Полковник Макгрегор заявил, что переговоры Москвы и Киева превратились в фарс

В переговорах Москвы и Киева есть только одна сторона, желающая мира, и это Россия. Такое мнение выразил полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор на YouTube.

«Это фарс. Единственная сторона, которая желает мира — Россия. Украинское руководство явно этого не желает. Но они руководят кладбищем», — сказал Дуглас, напомнив, что на Украине осталось вдвоем меньше населения от уровня 2022 года.

Полковник отметил, что все усилия Украины сосредоточены на том, чтобы убедить США в устойчивости киевского режима и продолжить конфликт с их поддержкой.

Ранее постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что на время перемирия Запад должен прекратить поставки вооружений Украине, а Киев — остановить мобилизацию. Он отметил, что Россия в принципе готова рассмотреть установление режима прекращения огня, который в дальнейшем приведет к устойчивому разрешению первопричин конфликта.

