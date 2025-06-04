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14:26, 4 июня 2025Россия

Военкор после похищения блогера в Москве напомнил о живущем в Чечне экс-бойце ВСУ

Военкор Коц после похищения блогера Щепихина напомнил об экс-бойце ВСУ в Чечне
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

В Чечне продолжает жить экс-боец Вооруженных сил Украины Хусейн Джамбетов, который участвовал в боевых действиях против России, воевал против федеральных войск в годы чеченских кампаний, а также «наговорил не на одну статью». Об этом после похищения блогера Арега Щепихина в Москве напомнил в Telegram российский военкор Александр Коц.

Как отметил Коц, он удивлен, что Джамбетова не привлекли к «задержанию» публиковавшего оскорбительные посты в сети Щепихина.

У чеченских «росгвардейцев» к Джамбетову претензий нет. Ни кровных, ни юридических, ни понятийных. Он каким-то образом избежал карающей длани российского закона

Александр Коц

По мнению военкора, Щепихина нужно судить за высказывания, а сами участвовавшие в его похищении могут отправиться на «задержание всушников, которые на Коране сало резали».

3 июня Щепихин был похищен группой мужчин. Позже Mercedes был блокирован на Киевском шоссе, однако Щепихина в нем уже не было. 4 июня похищение Щепихина прокомментировали в Чечне. Ахмед Дудаев назвал случившееся задержанием, а критиковавших похищение — либерасней.

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