Врач дал советы по повышению энергичности в течение дня

Терапевт Олмос: Заряд бодрости на весь день дает прохладный душ с утра

Терапевт Александр Олмос назвал два способа, которые помогут чувствовать себя энергичнее в течение дня. Свои советы он дал изданию Daily Mirror.

Олмос считает, что усталость не будет наваливаться в разгар рабочего дня, если начинать утро с прохладного душа. По его словам, воздействие холода дает заряд бодрости, улучшает кровообращение во всем теле и укрепляет иммунную систему.

Второй совет по повышению энергичности от врача — перестать есть перед сном. «Если вы заканчиваете есть за три часа до сна, вы переводите организм в режим восстановления, а не пищеварения», — пояснил он. Терапевт добавил, что привычка не есть поздно вечером положительно сказывается на качестве сна: утром становится проще просыпаться и появляется больше сил в течение дня. Кроме того, подобный режим питания помогает поддерживать себя в форме, заключил Олмос.

Ранее диетолог Франклин Джозеф назвал частую утреннюю ошибку, которая приводит к замедлению метаболизма и чувству усталости. По его словам, сразу после пробуждения не стоит пить кофе.