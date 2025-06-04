Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
05:09, 4 июня 2025Забота о себе

Врач дал советы по повышению энергичности в течение дня

Терапевт Олмос: Заряд бодрости на весь день дает прохладный душ с утра
Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: TORWAISTUDIO / Shutterstock / Fotodom

Терапевт Александр Олмос назвал два способа, которые помогут чувствовать себя энергичнее в течение дня. Свои советы он дал изданию Daily Mirror.

Олмос считает, что усталость не будет наваливаться в разгар рабочего дня, если начинать утро с прохладного душа. По его словам, воздействие холода дает заряд бодрости, улучшает кровообращение во всем теле и укрепляет иммунную систему.

Второй совет по повышению энергичности от врача — перестать есть перед сном. «Если вы заканчиваете есть за три часа до сна, вы переводите организм в режим восстановления, а не пищеварения», — пояснил он. Терапевт добавил, что привычка не есть поздно вечером положительно сказывается на качестве сна: утром становится проще просыпаться и появляется больше сил в течение дня. Кроме того, подобный режим питания помогает поддерживать себя в форме, заключил Олмос.

Материалы по теме:
Компульсивное переедание: симптомы и лечение, что это такое, последствия переедания
Компульсивное переедание:симптомы и лечение, что это такое, последствия переедания
27 августа 2022
Маск и Кардашьян худеют без диет и тренировок с помощью лекарств для диабетиков. Почему врачи считают этот метод опасным?
Маск и Кардашьян худеют без диет и тренировок с помощью лекарств для диабетиков.Почему врачи считают этот метод опасным?
21 октября 2022
Гликемический индекс продуктов: что это такое и почему для желающих похудеть людей он бесполезен?
Гликемический индекс продуктов:что это такое и почему для желающих похудеть людей он бесполезен?
12 декабря 2023

Ранее диетолог Франклин Джозеф назвал частую утреннюю ошибку, которая приводит к замедлению метаболизма и чувству усталости. По его словам, сразу после пробуждения не стоит пить кофе.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Бизнес-тренера похитили в Москве и увезли в багажнике Mercedes со спецсигналами. Он оскорблял чеченцев, мусульман и Аллаха

    На Западе заявили о переосмыслении мировой политики из-за действий Германии

    Роспотребнадзор рекомендовал отказаться от кваса при некоторых заболеваниях

    Эксперт заметил рост численности женщин в украинской армии

    Россиянка предупредила о неприятных сюрпризах во время отдыха «все включено»

    Российский военный рассказал о тактике освобождения Водолаги

    Миронов предложил олигархам «скинуться» на СВО

    Леопард растерзал пятилетнего мальчика

    Отношение нового президента Польши к России раскрыли

    Экс-аналитик ЦРУ счел атаки на российские аэродромы пиар-акцией

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости