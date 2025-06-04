Задержание вымогавших у бойцов СВО деньги и имущество попало на видео

ФСБ показала видео задержания ОПГ, вымогавшей деньги у бойцов СВО в Калининграде

ФСБ задержала адвоката и еще пятерых человек за вымогательство у участников СВО

Начало событий в новости ФСБ задержала адвоката и еще пятерых человек за вымогательство у участников СВО

ФСБ показала оперативное видео задержания в Калининграде шестерых членов организованной преступной группировки, занимавшейся вымогательством у бойцов специальной военной операции (СВО). Запись публикует РИА Новости.

На кадрах видны силовики и лежащие на полу подозреваемые, им надевают наручники.

В ОПГ входили адвокат и пятеро его соучастников, которые отбирали у российских военнослужащих деньги, автомобили и имущество. Подозреваемые их избивали и незаконно удерживали. Следователи возбудили уголовное дело по статье 163 УК РФ («Вымогательство»). Подозреваемым грозит до семи лет лишения свободы. Их отправили под стражу.