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15:00, 4 июня 2025Силовые структуры

Задержание вымогавших у бойцов СВО деньги и имущество попало на видео

ФСБ показала видео задержания ОПГ, вымогавшей деньги у бойцов СВО в Калининграде
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)
Начало событий в новости ФСБ задержала адвоката и еще пятерых человек за вымогательство у участников СВО

ФСБ показала оперативное видео задержания в Калининграде шестерых членов организованной преступной группировки, занимавшейся вымогательством у бойцов специальной военной операции (СВО). Запись публикует РИА Новости.

На кадрах видны силовики и лежащие на полу подозреваемые, им надевают наручники.

В ОПГ входили адвокат и пятеро его соучастников, которые отбирали у российских военнослужащих деньги, автомобили и имущество. Подозреваемые их избивали и незаконно удерживали. Следователи возбудили уголовное дело по статье 163 УК РФ («Вымогательство»). Подозреваемым грозит до семи лет лишения свободы. Их отправили под стражу.

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