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14:18, 4 июня 2025Силовые структуры

ФСБ задержала адвоката и еще пятерых человек за вымогательство у участников СВО

В Калининграде ФСБ задержала 6 человек за вымогательство у участников СВО
Варвара Митина (редактор)

Фото: Дмитрий Макеев / РИА Новости

В Калининграде сотрудники ФСБ задержали адвоката Адвокатской палаты региона и еще пятерых человек за вымогательство у участников спецоперации (СВО). Об этом сообщает РИА Новости.

Следователи возбудили уголовное дело по статье 163 УК РФ («Вымогательство»). Подозреваемым грозит до семи лет лишения свободы. Их отправили под стражу.

По версии следствия, задержанные вымогали у бойцов СВО деньги, автомобили и недвижимость, применяя к ним насилие, а также незаконное удерживая.

Ранее Басманный районный суд Москвы арестовал организатора преступного сообщества, которое похищало средства у бойцов СВО в аэропорту Шереметьево.

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