Захарова раскрыла отношение власти в Молдавии к гражданам

Захарова: Молдавские власти не заботятся о гражданах страны

Молдавские власти во главе с президентом страны Майей Санду не заботятся о гражданах. Такое заявление сделала официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) Мария Захарова, передает корреспондент «Ленты.ру».

По словам дипломата, МИД России отправил посольству Молдовы в Москве ноту с предложением провести двусторонние консультации по вопросам, касающимся трансграничного перемещения граждан между странами. Ответ получен не был.

«[Молдавские власти] только умеют обвинения выставлять, ничем не подкрепленные, а когда им предлагают пройтись экспертно по существующим озабоченностям, проблемам, вопросам, они отказываются», — раскрыла Захарова отношение властей к гражданам Молдавии.

Ранее лидер партии «Будущее Молдовы» Василий Тарлев заявил, что за пять лет нахождения Санду у власти страну покинула восьмая часть населения. Он назвал цифру в 300 тысяч человек.