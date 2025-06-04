Захарова рассказала о роли Запада в террористической деятельности Киева

Захарова: Запад вовлечен в террористическую деятельность Украины

Страны Запада вовлечены в террористическую деятельность Украины, поскольку поставляют Киеву оружие для реализации террористических акций. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова во время брифинга, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Они выступают наводчиками, они предоставляют координаты, потому что такие возможности есть только у западных стран, западных компаний», — отметила дипломат.

1 июня несколько российских регионов были атакованы беспилотниками Вооруженных сил Украины (ВСУ). Под удар, по сообщению Минобороны России, попали объекты в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях.

Позднее выяснилось, что во время массированной атаки российских регионов диверсанты использовали заряды пластичной взрывчатки С-4 из США.