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21:02, 4 июня 2025Забота о себе

Женщина заразилась неизлечимой болезнью из-за стакана водопроводной воды

Daily Mail: Американка заразились пожирающей мозг амебой после промывания носа
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: William Edge / Shutterstock / Fotodom

В США женщина промыла нос водой, после чего заразилась неизлечимой болезнью. Ее историю рассказало издание Daily Mail.

Для промывания носа 71-летняя жительница Техаса набрала стакан водопроводной воды, которая в этом регионе до настоящего момента считалась полностью безопасной. В результате в организм американки попала «пожирающая мозг» амеба, или на научном языке Naegleria fowleri.

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Заболевание, которое вызывает эта амеба, является неизлечимым. Среди симптомов патологии можно выделить лихорадку, головную боль, тошноту, рвоту, скованность шеи, спутанность сознания, проблемы с вниманием, потерю равновесия и судороги. В конечном итоге происходит поражение головного мозга.

Ранее аллерголог Евгения Паршина предупредила, что поцелуи представляют опасность. По ее словам, таким способом можно заразиться герпесом и мононуклеозом.

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