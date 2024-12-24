Поцелуи оказались потенциально опасными для здоровья

Иммунолог Паршина: при поцелуях с чужими людьми можно заразиться герпесом

При мимолетных поцелуях с чужими людьми можно заразиться целым рядом серьезных заболеваний, предупредила иммунолог-аллерголог Евгения Паршина. О том, что поцелуи оказались потенциально опасны для здоровья, она предупредила в разговоре разговора с aif.ru.

Врач заявила, что один из самых распространенных недугов, который можно получить при поцелуе — герпес первого или второго типа. Это заболевание проявляется высыпаниями на губах и под носом после перенесенной простуды или при ослабленном иммунитете. Иммунолог подчеркнула, что вылечиться от герпеса невозможно — человек навсегда останется носителем вируса.

Еще одним опасным последствием поцелуев Паршина назвала инфекцию, вызванную вирусом Эпштейна-Барр, также известную как инфекционный мононуклеоз. «Этот вирус также относится к числу герпесов, являясь герпесом четвертого типа. Мононуклеоз чаще отмечается у детей, а вирус может перейти к ним при касании губ бессимптомного носителя к коже ребенка», — отметила врач.

Также, по словам иммунолога, при поцелуях можно заразиться гепатитом А, ротавирусом или гриппом.

В заключение Паршина посоветовала беременным и кормящим грудью женщинам, пожилым людям, а также тем, кто болен раком или ВИЧ с особой осторожностью относиться к тому, что их хотят поцеловать незнакомые люди.

Ранее врач Ольга Уланкина раскрыла главные заблуждения о вирусе иммунодефицита человека. Среди прочего она рассказала, что ВИЧ не передается через поцелуи, общие средства гигиены или посуду, в бане или бассейне, через укус насекомых, потому что возбудитель заболевания очень быстро погибает вне тела человека.