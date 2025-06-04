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09:43, 4 июня 2025Экономика

Жильцы ЖК «Новое Внуково» рассказали о проблемах с заселением

Жители ЖК от застройщика «Самолет» пожаловались за задержки с выдачей ключей
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Собственники квартир в жилом комплексе «Новое Внуково» столкнулись с множеством проблем при заселении. Их истории опубликованы в статье «Ленты.ру».

Например, одна из жительниц, Анастасия Рвачева, рассказала о сложностях с получением ключей от квартир. Дело в том, что застройщик — компания «Самолет» — задерживал подписание актов приемки-передачи. По закону, девелопер обязан передать дольщикам ключи не позднее двух месяцев от даты, указанной в договоре долевого участия в строительстве. В противном случае дольщик может взыскать с него неустойку.

На практике же просрочка может составлять от трех месяцев и выше. Анастасия уточнила, что в ее случае просрочка составила месяц. «А вот одна девочка из первой очереди ждала ключи полгода. За это время она шесть раз переезжала с одной съемной квартиры на другую! Причем платила и ипотеку, и за аренду, да и сам переезд денег стоит», — прокомментировала она.

Другой житель ЖК, Андрей Алексеев, рассказал, что ему долго не сообщали, что квартира готова к просмотру. «Тогда я приехал в ЖК и сам пришел в отдел заселения. Оказалось, мои ключи у них лежат уже месяц — базы кол-центра и отдела заселения у "Самолета" не совпадают», — сказал он.

ЖК «Новое Внуково» группы компаний «Самолет» расположен в Новой Москве, в 24 километрах от МКАД, рядом с двумя поселениями — Кокошкино и Санино. Неподалеку от него находится аэропорт Внуково.

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