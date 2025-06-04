Зима и весна 2025 года в России стали самыми теплыми в истории

Вильфанд: Первые пять месяцев 2025 года в России стали самыми теплыми в истории

Первые пять месяцев 2025 года в России стали самыми теплыми за всю историю наблюдений. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд во время пресс-конференции, его слова приводит агентство ТАСС.

«Самым главным выводом, который сделали наши климатологи, является то, что средняя температура первых пяти месяцев 2025 года по всей территории России оказалась рекордно высокой в истории наблюдений. Суть заключается в том, что нынешняя зима (в РФ стала) рекордно теплой, и нынешняя весна тоже была рекордно теплой», — поделился информацией синоптик. Он также отметил, что в центре европейской части страны небывало теплой была неделя в апреля, когда температура побила семь рекордов. В мае особенно жарко было в последнюю неделю, уточнил эксперт.

Выступая на пресс-конференции, Вильфанд рассказал, что один год из ближайших пяти лет окажется самым теплым на Земле.