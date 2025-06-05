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17:43, 5 июня 2025Бывший СССР

Азаров рассказал об отношении США к представителям украинских властей

Азаров: Поездка Ермака в Вашингтон показала отношение США к представителям Киева
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)
Андрей Ермак

Андрей Ермак. Фото: Anna Rose Layden / Reuters

Последняя поездка главы офиса президента Украины Андрея Ермака в Вашингтон продемонстрировала, что представители украинских властей стали в США нерукопожатными. Об этом заявил бывший премьер-министр Украины (2010-2014) Николай Азаров в эфире телеканала «Россия-24».

По его словам, в США принято решение устранять нелегитимный украинский режим, поэтому Ермак встретился только с несколькими американскими чиновниками. Он добавил, что «где-то около туалета» его приняли спецпосланник американского президента по Украине Кит Келлог и госсекретарь США Марко Рубио.

«Ермак, я считаю, как и Зеленский, не рассматривается как фигура переходного правительства и вообще будущей власти Украины. Слишком скомпрометирована эта команда», — заключил Азаров.

Ранее Ермак в Вашингтоне встретился с Рубио. Он в очередной раз призвал США усилить поддержку Украины в сфере противовоздушной обороны.

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