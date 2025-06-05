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14:14, 5 июня 2025Культура

Деревянко застали в компании уехавшего из России телеведущего

Актер Павел Деревянко захотел нанять Владимира Познера ведущим на свадьбу
Андрей Шеньшаков

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Актер Павел Деревянко, известный по ролям в сериалах «Беспринципные» и «Домашний арест», попал в объективы камер в компании журналиста Владимира Познера. Снимки опубликовал Telegram-канал «YOBAJUR».

Совместные фотографии артиста с уехавшим из России после начала специальной военной операции (СВО) телеведущим были сделаны в Москве, в районе Патриарших прудов. По информации источника, Деревянко предлагал Познеру провести его свадьбу: сейчас Павел готовится к церемонии бракосочетания со своей возлюбленной Зоей Фуць.

Кроме того, инсайдеры в социальных сетях полагают, что Познер может принять участие в съемках новых серий «Беспринципных» в качестве приглашенной звезды. Однако подтверждений этому на данный момент нет.

Ранее стало известно, что возвращение Владимира Познера в эфир Первого канала подвергли критике. Журналист никогда открыто не высказывался об СВО, однако долгое время начиная с 2022 года находился на территории Европы и США. Его проекты пропали из сетки вещания российских каналов.

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