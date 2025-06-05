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10:13, 5 июня 2025Путешествия

Девять человек пострадали при экстренной посадке самолета во время грозы

Reuters: Девять пассажиров Ryanair пострадали при аварийной посадке в Германии
Мария Борисова
Мария Борисова

Фото: Fabrizio Bensch / Reuters

Девять пассажиров авиакомпании Ryanair пострадали при аварийной посадке самолета в Германии. Об этом сообщает Reuters.

Нештатная ситуация произошла вечером 4 июня на рейсе из Мюнхена в Милан (Италия). Во время полета лайнер попал в грозу, началась сильная турбулентность. Пилотам пришлось экстренно сажать борт в Меммингене.

Из-за тряски пострадали девять человек. Женщина получила травму головы, а ее двухлетний ребенок — ушибы. 59-летняя пассажирка пожаловалась на боли в спине. Их увезли в больницу. Остальным пострадавшим оказали помощь на месте.

Отмечается, что пассажирам рейса организуют автобусный трансфер в итальянский город, поскольку местные авиационные власти не дали разрешения на дальнейшие вылеты.

Ранее в российском самолете с пассажирами на борту произошел взрыв. Причиной стал перегревшийся пауэрбанк.

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