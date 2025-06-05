«Земля шевелится и стонет». По учебному полигону ВСУ под Полтавой нанесен мощный удар, в подполье сообщили о сотнях погибших

ВСУ заявили о ракетном ударе по учебному центру под Полтавой

По учебному подразделению Сухопутных войск Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Полтавой 4 июня был нанесен ракетный удар. Об этом сообщается в Telegram-канале командования.

Там уточнили, что в результате происшествия есть раненые, им оказывается медицинская помощь. Однако, заверяют в Киеве, что «благодаря своевременно принятым и тщательно продуманным мерам безопасности, разработанным для защиты жизни и здоровья военнослужащих в условиях постоянной угрозы ракетных и воздушных атак со стороны агрессора на тыловые районы, удалось избежать худшего».

Как отмечается в публикации, в момент удара на полигоне находились военнослужащие, выполнявшие учебные задания. Утверждается, что комплекс превентивных действий (рассредоточение личного состава, использование укрытий и соблюдение протоколов безопасности во время воздушной тревоги) позволил сохранить им жизни.

Официальную позицию ВСУ опровергли

Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев в своем Telegram-канале сообщил, что официальная позиция ВСУ расходится с реальностью. По его сведениям, в результате нанесенного удара баллистической ракетой «Искандер» были ликвидированы сотни украинских военных и иностранных наемников.

Более 400 погибших. 67 опознанных иностранцев. До сих пор идут раскопки: земля шевелится и стонет Сергей Лебедев координатор николаевского подполья

Он уточнил, что с места удара уже было вывезено девять грузовиков с трупами. При этом опознанных военных из других стран сортируют отдельно, ставя метки на мешки. «Ждем официального прикрытия смертей европейцев: вертолет упал, танк утонул, галушкой подавился», — сказал подпольщик.

Также выяснилось, что прилет пришелся на воинскую часть в Вакуленцах, где формируются новые подразделения ВСУ. «Там не несчастные собаки, там добровольцы, прошедшие обучение в Европе. В военной части их делят на подразделения согласно умениям. Командиров чаще всего дают из европейских военных», — указал Лебедев.

ВС РФ продолжают наносить удары по полигонам ВСУ

21 мая стало известно, что Российская армия ударила по лагерю подготовки ВСУ в Сумской области. Находившиеся там бойцы обвинили командование в халатности во время воздушной тревоги. «Это когда-то в конце концов должно было произойти, ведь чуть ли не целый батальон сосредоточен под открытым небом», — рассказал один из украинских военных. Еще один военнослужащий, проходивший службу в той части, отметил, что командиры регулярно игнорировали обращения солдат о воздушной тревоге и появлении разведывательных беспилотников ВС России.

На фоне этого командующий Сухопутными войсками ВСУ Михаил Драпатый подал в отставку. Он объяснил, что это было осознанное решение, продиктованное личным ощущением ответственности. Военачальник также раскритиковал круговую поруку и безнаказанность, сложившиеся в украинской армии.