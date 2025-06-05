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01:02, 5 июня 2025Ценности

Дочь шеф-повара «Адской кухни» снялась в крошечном бикини

Дочь шеф-повара «Адской кухни» Гордона Рамзи снялась в крошечном бикини
Мария Винар

Фото: @hollyramsayy

Дочь шеф-повара и ведущего программы «Адская кухня» Гордона Рамзи Холли снялась в откровенном виде. Соответствующий пост появился на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

25-летняя наследница телезвезды поделилась снимками с пляжного отдыха. Так, она позировала на размещенных кадрах в черном бикини, состоящем из крошечного бюстгальтера и плавок с белыми завязками на талии. Кроме того, раздельный купальник был оформлен белыми бантами и цветочными сияющими аппликациями.

«Открытки из Майами», — подписала блогерша публикацию.

Ранее сообщалось, что дочь британского актера Джуда Лоу Айрис Лоу в откровенном виде появилась на публике. Тогда манекенщица показала снимки с вечеринки Monster x Bratz Pocket, на которую она пришла в серебристом мини-платье, отказавшись при этом от бюстгальтера.

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