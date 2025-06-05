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04:01, 5 июня 2025Интернет и СМИ

Гости телешоу нарядили собак в костюмы и парики и разозлили зрителей

Daily Mail: Гости шоу «Этим утром» нарядили собак в костюмы и разозлили зрителей
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Кадр: ITV

Гости британского ток-шоу «Этим утром» (This Morning) нарядили своих собак в парики и костюмы и разозлили зрителей. На это обратило внимание издание Daily Mail.

В студии гости шоу представили своих питомцев, кокер спаниеля по кличке Лолу и французского бульдога Шарлотту, которые были одеты в платья, а на их головах были корона и парик. Владельцы животных объяснили, что собаки заняли призовые места в тематическом костюмированном конкурсе, где им предстояло изобразить героев сериала «Бриджертоны».

Ведущая шоу Кэт Дили поинтересовалась, комфортно ли собаке Лоле в костюме. «С переменным успехом. Несколько минут назад она попыталась снять все это с себя», — ответила хозяйка собаки.

Однако в комментариях в социальной сети X зрители обвинили шоу в жестоком обращении с животными, поскольку посчитали, что собакам было неудобно сидеть в костюмах. «Бедной наряженной собаке должно быть так жарко во всей этой ерунде, что на нее надета! Если ты хочешь нарядить что-то, купи себе куклу. Это так жестоко!» — отметил один из участников обсуждения.

Ранее сообщалось, что зрители ток-шоу «Этим утром» раскритиковали дающую антидепрессанты своему псу гостью шоу Эмму Рид. Они посчитали, что у собак не может быть депрессии.

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