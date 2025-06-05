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16:06, 5 июня 2025Бывший СССР

Херсонскую военную администрацию снова атаковали

ВС России нанесли повторный удар по Херсонской ОВА
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России нанесли повторный удар по Херсонской военной областной администрации (ОВА). Об этом сообщает издание «Страна.ua».

Очевидцы зафиксировали масштабные разрушения. Местные власти пока не отреагировали на случившееся.

Ранее ВС России «надкусили» авиаударом здание херсонской ОВА и сорвали украинский флаг. «Всю ночь и утро бойцы били по местам дислокации украинских военных и властей в Харькове, Сумах, Одессе и части Херсонской области, временно подконтрольной противнику», — говорится в публикации кагала «Mash на Донбассе».

До этого сообщалось, что по полигону Вооруженных сил Украины под Полтавой был нанесен удар. По словам координатора пророссийского подполья, после этого девять грузовиков вывозили тела украинских бойцов, в числе которых были иностранные наемники.

Вот это да!
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