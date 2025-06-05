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13:28, 5 июня 2025Мир

Индонезии предложили купить китайские истребители

Bloomberg: Китай предложил Индонезии на продажу свои истребители J-10
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Китай предложил Индонезии на продажу свои истребители J-10, которые успел задействовать Пакистан в конфликте с Индией. Об этом сообщает Bloomberg.

В свою очередь, заместитель министра обороны Индонезии Донни Эрмаван Тауфанто заявил, что Джакарта изучает вопрос, соответствуют ли китайские самолеты всем эксплуатационным требованиям. По его словам, индонезийская сторона еще не направляла технических специалистов для оценки боевых машин.

Ранее в сеть попали фото пакистанского истребителя J-10 китайского производства, оснащенного оборудованием российского самолета Су-35.

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