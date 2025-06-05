Инвестор из США усомнился в планах Европы навсегда отказаться от газа из России

Претендент на Nord Stream 2 Линч: Страны ЕС изменят свою позицию по газу из РФ

В среднесрочной перспективе лидеры европейских стран с большой долей вероятности изменят свою нынешнюю радикальную позицию и возобновят регулярные закупки российского природного газа. Такое мнение высказал американский инвестор, претендент на покупку взорванного трубопровода «Северный поток-2» Стивен Линч. Его слова приводит The New York Times (NYT).

Он отметил, что в начале мая 2025 года уже проводил деловую встречу с сотрудниками Министерства энергетики (Минэнерго) Германии по этому вопросу. На обсуждении, в частности, поднималась тема возможного возобновления поставок российского топлива по трубопроводу в ФРГ после возможной покупки объекта Линчем.

Однако тогда, отметил американский инвестор, его позиция не вызвала одобрения со стороны немецкого ведомства. В ходе встречи Линча спросили, каким образом тот хочет убедить власти ФРГ разрешить поставки российского газа через Nord Stream 2. В ответ инвестор заметил, что это — не его задача.

В дальнейшем, уверен предприниматель, немецкие чиновники сами поймут, что возобновление поставок газа из РФ по этому направлению выгодно из-за их дешевизны. «Когда они решат, что им нужен газ из России, — а они решат, — мы будем готовы. В конце концов европейские лидеры изменят свою позицию», — резюмировал Линч.

Ранее немецкий таблоид Bild сообщил, что правительство Германии ищет способы предотвратить запуск уцелевшей ветки газопровода «Северный поток-2» (СП-2), о чем якобы тайно договариваются США и Россия. До этого журналисты выяснили, что Вашингтон хочет стать посредником в поставках российского газа в Германию, то есть контролировать «Северный поток-2» и зарабатывать на этом. В то же время новый канцлер ФРГ Фридрих Мерц подчеркнул, что немецкие власти сделают все возможное ради недопущения перезапуска СП-2.