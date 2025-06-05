Apple признает ряд популярных iPhone устаревшими

9to5Mac: iOS 26 не получат iPhone Xs, Xs Max и Xr

Стали известны некоторые устройства Apple, которые не получат обновления операционной системы (ОС) в 2025 году. Об этом сообщает издание 9to5Mac.

По информации журналистов медиа, iOS 26 нельзя будет установить на iPhone Xs, Xs Max и Xr. Все три смартфона вышли в одно время — осенью 2018 года. Если инсайд подтвердится, то популярные телефоны останутся без обновления после шести лет непрерывной поддержки.

Также авторы выяснили, что iPadOS 26 — ОС для планшетов — будут поддерживать почти все девайсы, которые работают с iPadOS 18. Без обновления останется только iPad 7-го поколения. В свою очередь, новейшую macOS 26 не получат MacBook Air (с процессором Intel), MacBook Pro и Mac mini 2018 года выпуска и iMac Pro 2017 года выпуска.

«Стоит также отметить, что, как это часто случается из года в год, Apple может оказывать техническую поддержку устройству, при этом не добавляя в него новых функций», — заключили журналисты. Анонс новых ОС ожидается на мероприятии WWDC 2025, которое состоится 9 июня в 20:00 по Москве.

В конце мая источники Bloomberg рассказали, что Apple будет называть свои операционные системы по-новому. Так, компания собиралась представить iOS 19, но вместо нее анонсирует iOS 26.