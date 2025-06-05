Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
04:31, 5 июня 2025Наука и техника

Apple признает ряд популярных iPhone устаревшими

9to5Mac: iOS 26 не получат iPhone Xs, Xs Max и Xr
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Tatyana Makeyeva / Reuters

Стали известны некоторые устройства Apple, которые не получат обновления операционной системы (ОС) в 2025 году. Об этом сообщает издание 9to5Mac.

По информации журналистов медиа, iOS 26 нельзя будет установить на iPhone Xs, Xs Max и Xr. Все три смартфона вышли в одно время — осенью 2018 года. Если инсайд подтвердится, то популярные телефоны останутся без обновления после шести лет непрерывной поддержки.

Также авторы выяснили, что iPadOS 26 — ОС для планшетов — будут поддерживать почти все девайсы, которые работают с iPadOS 18. Без обновления останется только iPad 7-го поколения. В свою очередь, новейшую macOS 26 не получат MacBook Air (с процессором Intel), MacBook Pro и Mac mini 2018 года выпуска и iMac Pro 2017 года выпуска.

«Стоит также отметить, что, как это часто случается из года в год, Apple может оказывать техническую поддержку устройству, при этом не добавляя в него новых функций», — заключили журналисты. Анонс новых ОС ожидается на мероприятии WWDC 2025, которое состоится 9 июня в 20:00 по Москве.

В конце мая источники Bloomberg рассказали, что Apple будет называть свои операционные системы по-новому. Так, компания собиралась представить iOS 19, но вместо нее анонсирует iOS 26.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Земля шевелится и стонет». По учебному полигону ВСУ под Полтавой нанесен мощный удар, в подполье сообщили о сотнях погибших

    Отправленную Украине французскую технику описали фразой «старый хлам»

    Ветерана СВО рекомендовали на должность главы округа в Вологодской области

    На Западе заявили о потерянном Украиной шансе на мир

    Apple признает ряд популярных iPhone устаревшими

    Трамп поручил расследовать ситуацию с автоподписью Байдена

    Военблогер сообщил об ударах по ТЦК и используемой ВСУ бывшей тюрьме

    54-летняя телеведущая показала обнаженные ягодицы после критики ее дефиле в стрингах

    Автовоз с несколькими тысячами автомобилей загорелся в Тихом океане

    Россиянам рассказали об изменениях в сделках с недвижимостью с 1 сентября

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости