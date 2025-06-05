Известная российская блогерша оказалась прикована к постели после операции на легких

Блогерша Авеми заявила, что была месяц прикована к постели после пневмоторакса

Российская блогерша, известная как Лисса Авеми, заявила, что на месяц оказалась прикована к постели после того, как у нее произошел спонтанный пневмоторакс. Об этом она рассказала в шоу «Топ», выпуск доступен во «ВКонтакте».

По словам Авеми, операция на легких, которую ей сделали из-за пневмоторакса, была очень болезненной. «Человек не должен выносить такую боль. Я даже не знала, что возможно выживать с такой лютейшей болью, особенно когда ты не можешь дышать, просто не можешь вдохнуть», — добавила она. Реабилитацию в больнице она назвала «месяцем адского лежания на кровати».

Авеми пояснила, что спонтанный пневмоторакс возник у нее вскоре после дня рождения. Она отметила, что ощутила нечто похожее на сильный прострел или защемление нерва, а затем ей стало трудно дышать. Блогершу увезли в больницу на скорой помощи.

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