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19:19, 5 июня 2025Ценности

Кроссовки без шнурков стали трендом

Vogue: Кроссовки без шнурков стали трендом лета 2025 года
Алина Гостева
Алина Гостева

Фото: Edward Berthelot / Getty Images

Редакторы французской версии Vogue назвали один необычный вид обуви трендом лета 2025 года. Соответствующий материал появился на сайте издания.

Речь идет о кроссовках без шнурков, которые представили в своих коллекциях такие бренды, как Adidas, Converse, Salomon, New Balance и Bottega Veneta. При этом отмечается, что фасоны данных товаров могут разниться. Так, например, язычок может быть пришит к основной части обуви или отсутствовать, как и задник.

Один из вариантов подобной обуви представляют собой слипоны, которые в 1970-х годах были популяризованы американской маркой Vans, заявили журналисты.

В мае сообщалось, что популярные в 1990-х годах босоножки в минималистическом стиле вернулись в моду.

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