Vogue: Кроссовки без шнурков стали трендом лета 2025 года

Редакторы французской версии Vogue назвали один необычный вид обуви трендом лета 2025 года. Соответствующий материал появился на сайте издания.

Речь идет о кроссовках без шнурков, которые представили в своих коллекциях такие бренды, как Adidas, Converse, Salomon, New Balance и Bottega Veneta. При этом отмечается, что фасоны данных товаров могут разниться. Так, например, язычок может быть пришит к основной части обуви или отсутствовать, как и задник.

Один из вариантов подобной обуви представляют собой слипоны, которые в 1970-х годах были популяризованы американской маркой Vans, заявили журналисты.

В мае сообщалось, что популярные в 1990-х годах босоножки в минималистическом стиле вернулись в моду.