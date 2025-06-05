Сопредседатель АдГ Вайдель: Политика Мерца по Украине безумна

Политика канцлера ФРГ Фридриха Мерца по Украине безумна. Об этом заявила сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Алиса Вайдель в интервью блогеру Марио Науфалу.

Вайдель отметила, что Мерц намерен отправить «танки, ракеты, миллиарды долларов на Украину для борьбы против России», в то время как президент США Дональд Трамп продвигает переговоры о мире и прекращении огня.

«Вы понимаете, насколько это безумно?» — подчеркнула лидер партии.

26 мая канцлер Германии заявил, что Великобритания, Франция, США и ФРГ сняли ограничения по дальности в военных поставках Украине, что позволяет Киеву использовать дальнобойное оружие для атак на цели в России.